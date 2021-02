Roma: Ama, a Flaminio nessuno stop attività, già allestita nuova sala deposito urne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono state inoltre concluse nei mesi scorsi - conclude Ama - le manutenzioni per rendere operativa al 100 per cento anche la sesta linea esistente del forno crematorio, permettendo un potenziamento delle attività. Resta intatta la capacità di soddisfare tutte le altre tipologie di operazioni cimiteriali di prima sepoltura". Ama "è impegnata quotidianamente e senza sosta per assicurare alla cittadinanza tutti i servizi cimiteriali anche in una situazione eccezionale ed inedita come quella che si è verificata in particolare negli 4 mesi e mezzo, con oltre 4mila decessi in più registrati rispetto al periodo analogo del precedente anno". (Com)