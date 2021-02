Nord Macedonia: Osmani, siamo il "danno collaterale" dei ritardi nella produzione vaccini Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord è "un danno collaterale" dei ritardi nel processo di produzione dei vaccini contro il Covid-19. Lo ha dichiarato il ministro macedone degli Esteri, Bujar Osmani, in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano belga "La libre" e rilanciata dalla stampa macedone. "Siamo il danno collaterale di un processo che non ha soddisfatto le aspettative per quanto riguarda la distribuzione dei vaccini", ha detto il ministro degli Esteri, che attribuisce il problema principalmente alle aziende farmaceutiche che non avrebbero rispettato i loro impegni. La Macedonia del Nord, come il resto dei Balcani, non ha ancora ricevuto nessuna dose dei vaccini ordinati attraverso il programma internazionale Covax, nato per aiutare i Paesi del mondo con minori disponibilità. La Macedonia del Nord ha pagato in anticipo 800 mila dosi di vaccino nell'ambito del programma Covax e ha stretto inoltre un contratto diretto con Pfizer per la consegna di altre 800 mila dosi di vaccino Pfizer-BioNTech. (segue) (Seb)