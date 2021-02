Nord Macedonia: Osmani, siamo il "danno collaterale" dei ritardi nella produzione vaccini Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delle 1,6 milioni di dosi ordinate, dunque, lo Stato balcanico non ha ricevuto ancora nulla, come sottolineato da Osmani. Secondo il ministro, i Paesi balcanici "sono i perdenti" nel contesto di una più ampia "competizione geopolitica" per i vaccini. Il Paese ha dunque optato per l'ordinazione di 200 mila dosi del vaccino cinese Sinopharm come "soluzione temporanea" fino all'arrivo dei vaccini già pagati. Osmani ha infine osservato che la sensazione prevalente nella regione è che quest'ultima avrebbe dovuto far parte del programma di vaccinazione dell'Ue sin dall'inizio. "Questo sarebbe l'approccio giusto per l'Ue, ma anche il modo giusto per l'Ue di fare comunicazione strategica nella regione. Siamo però in un momento di crisi e non è possibile prevedere tutto. La regione ha ricevuto un notevole sostegno dall'Ue e dalla Nato nel contesto della pandemia. Per 12 mesi la regione si è sentita parte dell'Ue. Sfortunatamente, questa sensazione non ha raggiunto il suo apice quando sono iniziate le vaccinazioni", ha detto Osmani. (segue) (Seb)