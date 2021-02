Nord Macedonia: Osmani, siamo il "danno collaterale" dei ritardi nella produzione vaccini Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda se l'Unione europea abbia commesso degli errori nei Balcani a riguardo, il ministro ha osservato che Bruxelles "avrebbe dovuto rendersi conto" che per la regione balcanica la velocità delle vaccinazioni era inizialmente più importante della quantità totale di dosi. Inoltre, sempre secondo Osmani, l'Unione avrebbe dovuto garantire che la campagna di vaccinazione iniziasse nei Balcani contemporaneamente ai Paesi membri. "In tal caso, ci saremmo adattati insieme ai ritardi del vaccino. Tutti e i 27 (Paesi Ue) condividono i vaccini tra di loro. Perché non con i Paesi balcanici? Alcuni Stati membri hanno suggerito di operare una condivisione con noi. Ma sembra esserci una clausola nei contratti che proibisce una cosa del genere. Alcuni Paesi si sono addirittura offerti di ospitare i nostri cittadini sul loro territorio per vaccinarli. Questo era impossibile da organizzare a causa delle varie restrizioni di viaggio. C'era, quindi, una certa buona volontà, ma il sistema di acquisto del vaccino non ha soddisfatto le aspettative", ha concluso Osmani. (Seb)