Turchia: liberati 15 marinai turchi rapiti a gennaio al largo della Nigeria

- Sono stati liberati oggi i 15 marinai turchi rapiti da pirati lo scorso 23 gennaio a bordo della nave M/V Mozart, battente bandiera liberiana, al largo delle coste della Nigeria. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, citando un comunicato delle due compagnie marittime coinvolte, Borealis Maritime e Boden Maritime. L’equipaggio è ora “al sicuro e in contatto con le famiglie” e ritornerà in Turchia appena possibile. Anche il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha detto che i membri dell’equipaggio sono “in buona salute” e saranno riportati in Turchia dalla capitale nigeriana Abuja. Lo scorso 23 gennaio, 15 dei 19 membri dell’equipaggio della nave Mozart, tutti cittadini turchi, sono stati rapiti dai pirati al largo della Nigeria, mentre un altro marinaio, cittadino azerbaigiano, è stato ucciso. Dopo l’attacco la nave è rimasta ancorata a Port-Gentil, in Gabon, con a bordo i tre membri dell’equipaggio sopravvissuti. (Tua)