Covd: oggi in Puglia 1.020 casi positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Puglia sono stati registrati 10.141 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 1.020 casi positivi: 438 in provincia di Bari, 93 in provincia di Brindisi, 99 nella provincia Bat, 48 in provincia di Foggia, 83 in provincia di Lecce, 254 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 3 provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 33 decessi: 17 in provincia di Bari, 4 in provincia Bat, 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.418.783 test. 88.325 sono i pazienti guariti. 41.600 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 133.479. (Ren)