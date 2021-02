Francia-Spagna: sottosegretaria Cooperazione internazionale a Parigi per coordinare strategie sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria di Stato per la Cooperazione internazionale spagnola, Ángeles Moreno Bau, ha concluso oggi il suo viaggio di due giorni a Parigi per incontrare il suo omologo francese, Jean-Baptiste Lemoyne, e il direttore generale dell'Agenzia francese di sviluppo (Afd), Rémy Rioux, per coordinare e condividere le strategie di sviluppo. Come riferito da una nota del ministero degli Esteri spagnolo, sono sono stati discussi temi prioritari come la migrazione e lo sviluppo nel Maghreb, nell'Africa occidentale e nel Sahel, la digitalizzazione dell'educazione e il programma di vaccinazione contro il Covid-19 nei Paesi in via di sviluppo. "La cooperazione allo sviluppo di Spagna e Francia è proiettata in diverse regioni del mondo, come risultato dei loro rispettivi legami storici con alcuni Paesi", si evidenzia nel comunicato. La regione del Sahel è sempre più importante data la crisi economica e umanitaria nei paesi del G5 (Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger), una situazione che ha spinto alla creazione nel gennaio 2020 della Coalizione del Sahel come risposta di solidarietà multilaterale per garantire la sicurezza, contribuire allo sviluppo e combattere il terrorismo e il traffico di esseri umani. Ángeles Moreno Bau ha visitato anche l'Istituto Cervantes nella capitale francese, un'istituzione che quest'anno celebra il suo trentesimo anniversario e che ha quattro centri emblematici a Bordeaux (dove visse e morì Goya), Tolosa (capitale dell'esilio repubblicano), Lione e Parigi. (Spm)