Covid: Razza, centri vaccinali programmati su disponibilità del numero di vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che un grande sindacato chieda alla Regione di aumentare i centri vaccinali, senza cogliere la banalità che essi sono programmati in ragione percentuale del numero dei vaccini disponibili, desta preoccupazione e stupore. Non capisco il senso di una polemica speciosa che fa persino perdere valore al tavolo istituito con mio decreto. Ma io sono più cocciuto dei comunicati e credo nel dialogo con tutte le parti sociali. Anche quando si trasforma in soliloquio". Lo dice l'assessore regionale alla Salute della Regione Sicilia, Ruggero Razza. (Ren)