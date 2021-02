Sardegna: deputati sardi del Pd, "giganti di Mont'e Prama restino a Cabras"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vicinanza al Sindaco e all'Amministrazione di Cabras rispetto alla legittima pretesa di avere voce in capitolo su tempi, modi e luoghi in cui debbano realizzarsi gli interventi di recupero e conservazione dei Giganti di Mont'e Prama, e soprattutto di avere le dovute garanzia circa il permanere dei Giganti presso il museo del territorio di Cabras". L'hanno espressa i deputati del Partito Democratico, Romina Mura, Gavino Manca e Andrea Frailis. I tre parlamentari hanno depositato un'interrogazione al Ministero per i beni culturali "per chiarire e se possibile contribuire a risolvere il conflitto insorto tra il Comune di Cabras e la Sovrintendenza". "Intendiamo dare una mano - proseguono gli esponenti dem - per risolvere una situazione che riteniamo poco consona con i principi che regolano i rapporti fra lo Stato e il sistema delle autonomie locali, primo fra tutti quello di leale collaborazione fra i livelli istituzionali in cui si articola la Repubblica". "Il Comune di Cabras di concerto con il Ministero dei Beni culturali – concludono Mura, Manca e Frailis - ha individuato già da tempo percorsi di intervento conservativo e la realizzazione di un Museo del territorio all'interno del quale i Giganti vengano sistemati e resi disponibili alla fruizione. Le risorse necessarie sono già state impegnate dal Mibac. Non sfugge, infine, che i Giganti, oltre a rappresentare un inestimabile patrimonio storico culturale, rivestono il ruolo di ambasciatori del territorio in cui sono stati rinvenuti e un'occasione fondamentale per l'offerta turistica culturale". (Rsc)