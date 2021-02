Bolivia: Covid, Santa Cruz entra in quarantena durante il carnevale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, rinuncerà ai festeggiamenti del carnevale ed entrerà in quarantena rigida da domani fino a mercoledì 17 febbraio. Lo ha annunciato il sindaco Angelica Sosa accogliendo una richiesta proveniente dagli esperti del settore sanitario, che avevano avvertito sui rischi di un possibile aumento dei contagi a causa delle tradizionali celebrazioni del carnevale. "Tutte le attività commerciali, i mercati, i centri commerciali, i punti vendita di cibo su strada ed i ristoranti rimarranno chiusi", ha riferito Sosa, che ha precisato inoltre che nei prossimi giorni di quarantena i negozi di quartiere serviranno solo fino a mezzogiorno. Vietata inoltre la circolazione dei veicoli. Sarà consentita solo la circolazione a piccoli gruppi di persone, in bicicletta e a piedi, mantenendo la distanza sociali. Polizia e Guardia municipale saranno incaricate dei controlli e di far rispettare la quarantena. (segue) (Brb)