Bolivia: Covid, Santa Cruz entra in quarantena durante il carnevale (3)

- La Bolivia ha firmato l'11 febbraio un accordo con la Cina per l'acquisto di 500 mila dosi del vaccino del laboratorio Sinopharm che permetteranno l'inizio della campagna di immunizzazione della popolazione entro la fine del mese. Secondo quanto ha annunciato lo stesso Arce in una conferenza stampa, 100 mila dosi arriveranno come "donazione" del governo cinese, mentre sono 400 mila le dosi acquistate formalmente dal governo boliviano. "In questo mese di febbraio riceveremo 500 mila vaccini per il popolo boliviano. L'impegno che abbiamo da Sinopharm è una donazione, per la quale siamo infinitamente grati, di 100 mila vaccini che la Repubblica popolare cinese ci sta donando e di altri 400mila che il governo sta acquistando per il popolo boliviano", ha annunciato il presidente. (segue) (Brb)