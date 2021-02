Bolivia: Covid, Santa Cruz entra in quarantena durante il carnevale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente aveva quindi sottolineato i progressi nei colloqui bilaterali "in materia di cooperazione per affrontare la pandemia, come vaccini per la Bolivia a prezzi accessibili e che possano essere consegnati nel minor tempo possibile". Lo stesso presidente boliviano aveva quindi affermato che l'occasione del colloquio era servita per "riprendere la relazione di amicizia e solidarietà tra i due popoli" interrotta durante il precedente governo ad interim di Jeanine Anez. Il messaggio concludeva con un ringraziamento a Xi Jinping "per le congratulazioni espresse al popolo boliviano per aver recuperato la democrazia". Il colloquio faceva seguito anche alla donazione da parte di Pechino di apparecchiature mediche destinate alla cura dei pazienti di Covid-19. (segue) (Brb)