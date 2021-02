Bolivia: Covid, Santa Cruz entra in quarantena durante il carnevale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente in Bolivia vengono applicate le prime 20.000 dosi del vaccino Sputnik V di Gamaleya, in base al contratto siglato con il Fondo russo di investimenti per la fornitura 5,2 milioni di dosi la cui consegna è prevista entro marzo. Per quello stesso mese si prevede che cominceranno ad arrivare anche le prime consegne delle cinque milioni di dosi di AstraZeneca e i vaccini assicurati dal meccanismo Covax dell'Organizzazione mondiale della salute (Oms). (Brb)