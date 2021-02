Energia: Opec, a gennaio produzione petrolio Iran in aumento su base mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso gennaio la produzione di petrolio greggio in Iran ha raggiunto la media di 2,08 milioni di barili al giorno, in aumento di 62 mila barili al giorno rispetto a dicembre 2020. E’ quanto emerge dai dati contenuti nel rapporto mensile dell’Opec. A gennaio, secondo l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, la produzione petrolifera globale è aumentata di 430 mila barili al giorno rispetto al mese precedente, raggiungendo la media di 93,12 milioni di barili al giorno, seppure in calo su base annua di 7,33 milioni di barili al giorno. (Res)