Israele: due farmaci contro il Covid-19 in fase avanzata di studio

- Si chiamano Allocetra ed Exo-Cd24 i due farmaci sperimentali sviluppati nei centri di ricerca dello Stato di Israele che sono in fase avanzata di studio che potrebbero avere effetti significativi sul trattamento dei pazienti affetti da Covid-19. Il farmaco sperimentale israeliano Allocetra, utilizzato per trattare casi gravi e critici da Covid-19, ha completato di recente con successo gli studi di fase 2 e affronterà presto la sperimentazione di fase 3 con la somministrazione a oltre 100 persone. Secondo quanto riportano i media israeliani, su 20 pazienti gravemente malati trattati finora con il farmaco, il 90 per cento si è ripreso. Allocetra tratta la risposta eccessiva del sistema immunitario e la risposta infiammatoria che a volte si osserva nei pazienti Covid-19, nota come “tempesta di citochine”. Il fenomeno può causare gravi attacchi del sistema immunitario agli organi del corpo, portando a insufficienza d'organo e talvolta alla morte. Intervistato dall’emittente “Channel 13”, un paziente guarito, l'ispettore edile di 49 anni Yair Tayeb, ha parlato del suo rilascio dall'ospedale tre giorni dopo aver ricevuto il farmaco. “Non riuscivo a respirare, riuscivo a malapena a parlare. Ero in condizioni molto molto gravi ", ha dichiarato Tayeb. "Ho vissuto un'esperienza che non si può esprimere a parole”, ha ammesso. Secondo Tayeb il farmaco ha avuto effetto già entro due ore dalla somministrazione. “Mi hanno dato il farmaco. Improvvisamente dopo due ore ho iniziato a sentire qualcosa di strano nel mio corpo. Ho smesso di tossire, il mio respiro ha iniziato a tornare, mi sentivo meglio. Ho smesso di sudare. Non ci potevo credere. Avevo paura di dire alla gente che stavo bene”, ha osservato. (segue) (Res)