Israele: due farmaci contro il Covid-19 in fase avanzata di studio (2)

- Il professor Dror Mevorach, capo di uno dei reparti di coronavirus di Hadassah e direttore scientifico e medico di Enlivex, che ha sviluppato il trattamento, ha dichiarato a “Channel 13”: "È utile per i pazienti gravi e critici perché può prevenire la necessità di sottoporli a respirazione artificiale e questo è l'obiettivo principale. Perché nel momento in cui si entra in ventilazione, l'intera situazione cambia, le complicazioni aumentano". Anche i risultati sperimentali del secondo farmaco, l’Exo-Cd24, sviluppato in un ospedale di Tel Aviv, sarebbero promettenti. L'Ichilov Medical Center di Tel Aviv ha annunciato nei giorni scorsi un "enorme passo avanti", affermando che il farmaco somministrato per inalazione scoperto dal professor Nadir Arber era stato somministrato a 30 pazienti le cui condizioni erano moderate o gravi, e tutti e 30 si sono ripresi, 29 di loro entro 3-5 giorni. Lo scorso 8 febbraio il primo ministro Benjamin Netanyahu ha invitato Arber nel suo ufficio per avere maggiori informazioni sul farmaco che su molti media israeliani è definito “miracoloso”. Durante l’incontro Netanyahu ha dichiarato: “Se avrà successo, sarà enorme, semplicemente enorme. Questa scoperta è di importanza globale". Arber ha dichiarato il 9 febbraio al quotidiano “Times of Israel” che, con la sperimentazione di fase 1 appena completata, ha presentato domanda al ministero della Salute per avviare una sperimentazione di fase 2. (Res)