Trasporti: lavori sulla rete dei tram a Roma, il programma tra domani e lunedì

- Per lavori di sostituzione dei pali della rete aerea, domani sarà modificata la circolazione dei tram 3 e 8. La linea 3, proveniente da valle Giulia, sarà limitata a piazzale Ostiense. Il tram 8 sarà sostituito dai bus tra il Casaletto e piazza Venezia. È quanto si legge in una nota di Roma servizi per la mobilità. "Da lunedi 15 a venerdi 26 febbraio, nei soli giorni feriali dal lunedì al venerdì - prosegue la nota - sono in programma lavori di manutenzione sulla rete tranviaria in via Marmorata. La linea di tram 3, sempre da lunedì al venerdì, in arrivo da Valle Giulia, sarà limitata in piazzale Ostiense. Modifiche di percorso, con il transito sulla corsia di laterale di via Marmorata, nei due sensi di marcia, interesseranno anche le linee di bus". (Com)