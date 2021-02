Milano: Comazzi (FI), il Pd esce dalla cerchia dei bastioni? Servirà una cartina per orientarsi nelle periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo cinque anni di immobilismo, in prossimità delle elezioni il Pd esce dalla Cerchia dei Bastioni, avventurandosi nei quartieri e nelle periferie: temo che per orientarsi dovranno ricorrere a Google Maps o a una cartina" afferma Gianluca Comazzi, consigliere comunale di Milano e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. "Per comprendere i bisogni dei cittadini - prosegue l'azzurro - sarebbe bastato ascoltare il centrodestra a Palazzo Marino in questi 10 lunghi anni: maggiori controlli delle forze dell'ordine nelle strade, contrasto dell'abusivismo, manutenzione del verde pubblico e del tessuto stradale, meno tasse e restrizioni per chi utilizza l'automobile, costretto a districarsi tra Area B, Area C e il taglio selvaggio dei posteggi". "Anziché recepire le istanze dei milanesi – conclude – la giunta era impegnata a disegnare ciclabili nei luoghi più impensabili e a mettere in circolazione migliaia di monopattini elettrici. Di questi 10 anni di sinistra – conclude – ci ricorderemo soltanto il degrado, l'insicurezza e le promesse disattese, come la fantomatica riapertura dei Navigli".(Com)