Covid: Zingaretti, regioni pronte a finanziare vaccino Reithera

- Le Regioni sono pronte a finanziare il vaccino anti Covid italiano Reithera ancora in fase di sperimentazione. "Sono davvero felice e ringrazio le altre regioni italiane per la scelta di sostenere il progetto di ricerca per il vaccino italiano che la Regione Lazio ha finanziato dal primo momento. Dalla scienza la grande speranza di sconfiggere il virus". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (Rer)