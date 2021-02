Usa: segretaria Yellen vuole Bloom Raskin come esperta di clima per il dipartimento del Tesoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria al Tesoro, Janet Yellen, sta cercando affidare a Sarah Bloom Raskin - veterana dell'amministrazione dell’ex presidente statunitense Barack Obama – un ruolo di primo piano nella lotta al cambiamento climatico all’interno del suo dicastero. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, citando fonti vicine alla vicenda. Yellen avrebbe intenzione di esercitare gli ampi poteri del dipartimento del Tesoro per affrontare i rischi posti dai cambiamenti climatici sul sistema finanziario, spingendo allo stesso tempo per l’introduzione incentivi fiscali sulla ridurre delle emissioni di carbonio. Raskin, ex vice segretario al Tesoro, è stata anche membro del consiglio della Federal Reserve quando Yellen era a capo dell’istituzione bancaria. Raskin, da parte sua, ha evidenziato più volte nelle sue ultime uscite pubbliche che le autorità statunitensi devono fare di più per rafforzare la resilienza del sistema finanziario ai rischi climatici. L’iniziativa di Yellen fa parte dello sforzo dell'amministrazione Biden di affrontare il cambiamento climatico e il suo impatto su vari settori. In due prime mosse. Quello di Raskin era anche uno dei nomi che circolavano come potenziali candidati alla carica di segretario al Tesoro sotto l’amministrazione Biden. (Nys)