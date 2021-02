Turchia-Usa: portavoce presidenza, non torneremo indietro su acquisto sistemi S-400 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione degli S-400, evocata da Kalin, resta un nodo cruciale nell’economia delle relazioni turco-statunitensi. Negli ultimi giorni le autorità turche hanno dato segno di essere disposte a scendere a compromessi, o perlomeno ad accettare la possibilità di un uso “limitato” dei sistemi di difesa russi, secondo il “modello di Creta”. L’isola greca ospita sistemi S-300 acquistati alla fine degli anni ’90 da Cipro, dispiegati dalla Grecia sul proprio territorio dopo che la Turchia aveva condannato la decisione, ritenendola una minaccia alla propria sicurezza; questi sistemi sono stati testati solo una volta nell’ultimo decennio e sono rimasti non operativi. In un’intervista pubblicata il 9 febbraio dal quotidiano turco “Hurriyet”, il ministro della Difesa Hulusi Akar ha detto: “non è che useremo sempre (gli S-400)”, aggiungendo che “questi sistemi sono resi operativi a seconda della valutazione delle minacce. Siamo noi a prendere decisioni al riguardo”, ha aggiunto. Nell’ultima intervista Kalin ha detto che i commenti di Akar “sono stati fraintesi”, ma non ha fornito ulteriori dettagli. (Res)