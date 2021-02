M5s: Toninelli a Di Battista, sei e sarai sempre parte integrante Movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'Il nostro unico lobbista è il popolo italiano'. Questa è una delle più vere e straordinarie frasi di Alessandro Di Battista, la migliore forse per descrivere il nostro Movimento, dove non sono mai stati i soldi a condizionare le scelte, ma i diritti violati e le necessità inascoltate della gente per bene". Lo sottolinea su Facebook il senatore del M5s, Danilo Toninelli. "Inutile nascondercelo - prosegue l'ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti -, se oggi il Movimento ha potuto soddisfare alcuni di questi bisogni approvando ad esempio il reddito di cittadinanza o una possente legge anticorruzione, è anche grazie a te che hai fatto innamorare milioni di persone al nostro simbolo. Com'è anche grazie a te se oggi la nostra Costituzione è ancora integra e non è stata stravolta da una ridicola quanto schifosa modifica tanto voluta da Renzi e dal Pd del 2016". L'esponente pentastellato continua: "Amico mio, sei anche uno dei pochi che mi ha difeso pubblicamente durante il massacro mediatico iniziato quando ero ministro. Certo, mia è stata l'imperdonabile colpa di essermi messo contro il più potente sistema di potere organizzato italiano, quello legato alle concessioni autostradali. Mia la colpa di aver fatto approvare il decreto Genova dando una spallata a quel sistema e permettendo di ricostruire in tempi record il nuovo ponte (quanto sono fiero di aver alzato il braccio in Aula al momento della sua approvazione). Ma nonostante le mie 'imperdonabili' colpe - osserva Toninelli - tu mi sei sempre stato vicino: quando mi serviva una voce amica, un consiglio, un abbraccio, tu ci sei sempre stato". (segue) (Rin)