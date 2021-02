Municipio Roma II: nuova assessora Cultura, obiettivo promuovere memoria e dare risposte ad associazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo è essere presenti sul settore della cultura, della memoria e del patrimonio, per dare un contributo a un municipio colpito duramente dal Covid e per fare in modo che ci sia un'attenzione delle istituzioni verso le associazioni". Lo ha detto Arianna Camellini, nuova assessora alla Cultura del Municipio Roma II, interpellata da "Agenzia Nova". Camellini subentra a Lucrezia Colmayer che ha lasciato la giunta di Francesca Del Bello a ottobre scorso a causa di un'incomprensione con la presidente su un festival dedicato alla Palestina e a cui era stato concesso il patrocinio del Municipio e che vedeva tra i partecipanti un gruppo però ritenuto estremo. Il fatto al tempo ha creato tensioni con la comunità ebraica, poi rientrate. "Innanzitutto studierò e incontrerò le realtà territoriali - aggiunge Camellini -, normalmente chi affronta le difficoltà sui territori ha anche delle proposte per portare a termine progetti che nel Municipio sono stati avviati ma fermati dall'emergenza sanitaria".(Rer)