Roma: Fd'I, su periferie da Raggi ennesimo annuncio, buttati 5 anni

- "La sindaca Raggi a annuncia trionfalmente sui social l'approvazione di una delibera che sbloccherebbe le opere di urbanizzazione attese da anni nella periferia". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, il capogruppo in Campidoglio Andrea De Priamo e il capogruppo alla Regione Lazio Fabrizio Ghera. "Si tratta in realtà della revisione di una delibera completamente sbagliata e mai portata in aula, e come la precedente ignora le proposte dei consorzi di auto recupero - continua la nota di Fd'I -. Invece di cercare di lavorare in modo unitario su un tema così importante i grillini hanno scelto una linea divisiva che ha di fatto paralizzato le opere pubbliche attese da decenni in molti quartieri della periferia e questo ennesimo spot elettorale suona quindi come una imbarazzante provocazione".(Com)