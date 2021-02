Ue: Fassino su firma regolamento per utilizzo risorse Recovery, "l'Europa c'è"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa c'è: lo ha dichiarato il presidente della commissione esteri della Camera dei deputati Piero Fassino scrivendo su Twitter. Fassino ha in questo modo sottolineato l'importanza della firma questa mattina a Bruxelles da parte dei presidenti delle istituzioni europee del regolamento per l'utilizzo delle risorse del Recovery Fund "che erogherà all'Italia 209 miliardi per investimenti" in modo tale da "creare lavoro e proteggere famiglie e imprese dalle conseguenze di Covid-19". (Res)