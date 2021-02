Speciale infrastrutture: Italia-Malesia, Confindustria Trento, il 25 febbraio giornata di consulenze per le aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le aziende italiane che vogliono espandere la loro presenza all’estero la Malesia è uno dei Paesi più interessanti, per la sua posizione geografica centrale nell’Asean, l’alto grado di apertura al commercio internazionale, la presenza di manodopera qualificata, l’abbondanza di risorse naturali, un sistema di infrastrutture in via di potenziamento e i numerosi incentivi fiscali. È una destinazione ottimale soprattutto per la produzione e il commercio di beni tecnologicamente avanzati. Nel 2019 gli scambi commerciali fra Italia e Malesia hanno raggiunto 2,45 miliardi di euro, mentre le esportazioni italiane verso la Malesia sono aumentate del 33 per cento tra il 2015 e il 2019, fino al valore attuale di 1,27 miliardi di euro. La presenza economica italiana in Malesia è in crescita: dal 2021 al 2019 si è passati da 50 a più di cento aziende registrate. (Res)