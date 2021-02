Trasporti: Milani (Fd'I), con nuovi bus Atac Raggi fa solo spot elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma presenta i 30 nuovi bus acquistati da Atac ma "su 120 mezzi nuovi del 2020, quindi in strada da appena un anno, almeno una trentina ogni giorno devono tornare in officina per problemi di manutenzione rimando per mesi fermi nei depositi. A questo si aggiungono le vetture che prendono fuoco, solo nel 2020 circa 28 mezzi incendiati. Segno di una mancata manutenzione dei mezzi" quindi "dopo la barzelletta della funivia smontabile, con una giunta che in 5 anni è riuscita ad approvare solo il piano di fattibilità. e meno male che era il provvedimento di bandiera dei grillini, la sindaca fa spot elettorale". Lo dichiara in una nota Massimo Milani, coordinatore di Fratelli d'Italia Roma. "A pochi mesi dal voto la Raggi acquista nuovi bus...pur di provare a farsi rieleggere", conclude.(Rer)