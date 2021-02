Saronno: in appello bis confermati 30 anni a ex infermiera per omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la terza volta l'ex infermiera Laura Taroni, 44 anni, è stata condannata a 30 anni di reclusione per l'omicidio del marito Massimo Guerra e della madre Maria Rita Clerici nell'ambito dell'inchiesta "Angeli e demoni" in cui era coinvolto anche il suo compagno di un tempo Leonardo Cazzaniga, il vice primario del pronto soccorso di Saronno (Va). Lo ha deciso la seconda sezione penale della Corte d'Assise di appello di Milano, presieduta da Valeria De Risi, nel processo bis confermando quasi in toto la sentenza in abbreviato del gup di Busto Arsizio (Va), già convalidata da dei primi giudici di secondo grado prima che la Cassazione annullasse il verdetto con rinvio per la mancanza nelle motivazioni di 13 pagine sulla capacità di intendere e volere della donna. Secondo l'accusa Taroni, oggi non presente neanche in video collegamento dal carcere di Como, avrebbe somministrato al marito e alla madre un mix di farmaci che avrebbero provocato la morte dei due rispettivamente nel 2013 e nel 2014. L'ex infermeria, difesa dagli avvocati Monica Alberti e Cataldo Intrieri, era stata assolta già in primo grado per non aver commesso il fatto dall'accusa di omicidio del suocero Luciano Guerra. (Rem)