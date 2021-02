Roma: sala giochi e assembramenti in circolo giovanile a Marino, chiuso per 30 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un circolo privato di Marino era stata allestita una sala giochi non autorizzata ed all’interno si intrattenevano circa un centinaio di ragazzi, di età compresa tra i 15 e i 25 anni, anche senza le mascherine e la giusta distanza interpersonale. I carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo hanno rilevato, in diverse occasioni, violazioni alla normativa di contenimento dell’epidemia da Covid-19 da parte del gestore dell’associazione giovanile – già destinatario di sanzioni per simili violazioni - che, non ottemperando ai dpcm vigenti, è stato destinatario di un’ordinanza per la sospensione per 30 giorni dell’attività emessa dalla Prefettura di Roma su proposta dei carabinieri della stazione di Santa Maria delle Mole. (Rer)