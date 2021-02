Francia: Covid, autorità sanitarie raccomandano una sola dose di vaccino a chi è stato positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia l'Alta Autorità della Salute (Has) ha stimato che è sufficiente una sola dose di vaccino per le persone già contagiate dal coronavirus. Questo perché chi ha già contratto il virus ha "già elaborato in occasione dell'infezione una memoria immunitaria", si legge in un comunicato. L'autorità raccomanda per questi casi la vaccinazione "al di là di un tempo di tre mesi dopo l'infezione, preferibilmente con una tempistica vicina ai sei mesi". In questo modo si potrebbero effettuare 3,4 milioni di vaccini in più. (Frp)