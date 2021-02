Roma: Picone (Lega), chiude biblioteca comunale a via Longhena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La biblioteca comunale punto di riferimento per il quadrante Bravetta-Pisana chiuderà ufficialmente al pubblico". Lo dichiara in una nota Giovanni Picone, capogruppo della Lega al Municipio XII. "Nonostante siano partite da qualche giorno delle nuove petizioni popolari da noi subito sostenute contro la chiusura di questo presidio culturale, siamo però costretti a dare questo triste annuncio che mette la parola fine a uno dei pochissimi luoghi di relazione, di accesso alla cultura e di dialogo presenti sul territorio, nonché punto di riferimento anche per attività didattiche dei più piccoli abitanti del quartiere - spiega -. Grida vendetta lo sciacallaggio messo in campo dal presidente Crescimanno che invece di dare forza alle giuste preoccupazioni dei cittadini partite già da giugno scorso, scherniva gli stessi dichiarando che qualunque raccolta firme non aveva alcun senso, dal momento che non vi era alcun pericolo di chiusura - aggiunge -. A distanza di soli 7 mesi i cittadini avevano ragione e la presidente torto, come purtroppo molto spesso accade. Avremmo voluto avere una presidente del municipio combattiva in grado dignitosamente di rappresentare le giuste preoccupazioni dei residenti, invece di piegarsi vergognosamente a logiche politiche e subire silenziosamente una scelta che mai ci saremmo attesi e che avrà certamente un grave impatto negativo sul territorio", conclude.(Com)