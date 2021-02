Russia: Roskomnadzor chiede a "Meduza" di cancellare articolo su nuove forme di protesta pro-Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Garante russo delle comunicazioni, Roskomnadzor, ha chiesto all'agenzia "Meduza" di rimuovere l'articolo riguardo le nuova forma di protesta lanciata dai sostenitori di Aleksej Navalnyj, che hanno chiesto alla popolazione di uscire in strada il 14 febbraio e accendere una torcia presso la propria abitazione. "Molti hanno deriso le torce come una nuova forma di protesta. Ma non il governo russo. Lo vede come un intrigo della Nato e li spaventa persino la possibilità di attacchi terroristici", è quanto scrivono gli autori di "Meduza", commentando la richiesta del Garante russo. Roskomnadzor ritiene che l'articolo sulla reazione delle autorità alla manifestazione a sostegno di Navalnyj contenga inviti a partecipare a una manifestazione non autorizzata, di cui i sostenitori dell'oppositore non hanno fatto richiesta. (segue) (Rum)