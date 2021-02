Russia: Roskomnadzor chiede a "Meduza" di cancellare articolo su nuove forme di protesta pro-Navalnyj (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'articolo, ora rimosso, non specificava l'ora della manifestazione, osserva "Meduza", ma conteneva le opinioni dei deputati della Duma di Stato e della portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, la quale ritiene che le modalità denotino un presunto intervento della Nato. L'articolo raccoglieva inoltre le informazioni diffuse sulle emittenti televisive federali. Nell'articolo si menzionava il post del coordinatore, Leonid Volkov, in cui erano annunciate le proteste nella nuova forma. In seguito alle modifiche adottate dalla Duma di Stato alla fine del 2020, rientra nella categoria di azione pubblica qualsiasi presenza simultanea di massa di cittadini in luoghi pubblici. (Rum)