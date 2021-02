Argentina: inflazione al 4 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione nel mese di gennaio in Argentina è stata del 4 per cento secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Indec). Il dato relativo agli ultimi dodici mesi arriva così a un +38,5 per cento. Secondo il rapporto ufficiale, la categoria alimenti e bevande analcoliche con incrementi medi del 4,8 per cento è stata quella con la maggiore incidenza tra tutte le voci del paniere "principalmente per gli aumenti osservati di carne e derivati, frutta e oli, grassi e burro". A trainare al rialzo l'indice anche le "comunicazioni", con un 15,1 per cento, dovuto ad un forte adeguamento delle tariffe dei servizi telefonici e internet, e la voce "trasporti", attribuibile in gran parte agli incrementi dei prezzi dei carburanti. Con i dati di gennaio l'Argentina rimane il paese con la più alta inflazione nella regione dopo il Venezuela. (segue) (Abu)