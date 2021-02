Argentina: inflazione al 4 per cento a gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio l'inflazione è considerata dal governo insieme alla stabilità del tipo di cambio la principale e più difficile variabile macroeconomica da controllare nell'anno in corso. Su questo punto il ministro dell'Economia, Martin Guzman, ha affermato di recente che il governo argentino "cerca una riduzione graduale ma consistente" dell'indice dei prezzi. "Gli aumenti degli ultimi mesi hanno a che fare con fattori stagionali e con l'aumento del prezzo delle materie prime, che si è riflesso sul mercato interno", ha spiegato. "L'inflazione è un problema principalmente macroeconomico e lo Stato ha un ruolo importante nella sua gestione e nell'amministrazione dei problemi distributivi". La legge di Bilancio si pone come obiettivo portare il tasso di inflazione al 29 per cento entro la fine dell'anno. (segue) (Abu)