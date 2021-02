Myanmar: 300 parlamentari chiedono all’Onu di indagare su violazioni dei diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di circa 300 parlamentari del Myanmar ha inviato una lettera al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani per chiedere un’indagine su “diffuse violazioni dei diritti umani” commessi dalle forze armate, protagoniste del colpo di Stato dello scorso primo febbraio. La lettera è stata letta a Ginevra dall’ambasciatore britannico Julian Braithwaite. Secondo i firmatari, la giunta ha “messo in atto restrizioni alla libertà di parola dei cittadini” preparando una legge che garantirebbe al ministero delle Telecomunicazioni accesso ai dati degli utenti Internet. “Invitiamo il Consiglio per i diritti umani a sostenere i nostri sforzi”, si legge nella lettera. Thomas Andrews, che per le Nazioni Unite è incaricato di indagare la situazione di diritti umani in Myanmar, ha dichiarato inoltre che vi sono “sempre più notizie di stampa e prove fotografiche” sull’uso di munizioni contro i manifestanti che in questi giorni stanno partecipando alle proteste contro il golpe militare. Secondo Andrews, il Consiglio di sicurezza dell’Onu dovrebbe valutare il varo di sanzioni, di un embargo sulle armi e di un divieto di viaggio in Myanmar a seguito del colpo di Stato. L’esperto ha anche chiesto l’invio di una missione Onu nel Paese. Myint Thu, ambasciatore birmano presso le Nazioni Unite a Ginevra, ha garantito che il Paese continuerà a collaborare con l’Onu e con l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean). “Non vogliamo fermare la nascente transizione democratica nel Paese”, ha aggiunto. (segue) (Res)