Myanmar: 300 parlamentari chiedono all’Onu di indagare su violazioni dei diritti umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle principali città del Myanmar è in corso il settimo giorno di proteste, con i manifestanti che chiedono alla giunta militare di restituire il potere alle autorità civile e di liberare i leader arrestati, tra cui la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi. Finora le proteste sono state per lo più pacifiche, ma a Mawlamyne la polizia è ricorsa a proiettili di gomma per disperdere una folla di studenti, cinque dei quali sono stati arrestati. A protestare sono anche insegnanti, impiegati pubblici e controllori del traffico aereo che quest’oggi hanno scioperato. Il nuovo leader de facto del Paese, il generale Min Aung Hlaing, ha chiesto loro di tornare “immediatamente” al lavoro “nell’interesse del Paese”. (segue) (Res)