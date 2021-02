Myanmar: 300 parlamentari chiedono all’Onu di indagare su violazioni dei diritti umani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per placare le proteste, le autorità militari hanno tuttavia annunciato attraverso i media di Stato il rilascio di oltre 23 mila detenuti nel quadro di un decreto di amnistia. “Chiedo all’intero Paese di unirsi al Tatmadaw (le forze armate) per realizzare con successo la transizione verso la democrazia. Le lezioni della storia ci hanno insegnato che solo l’unità nazionale può garantire al Myanmar di non disintegrarsi e di proteggere la propria sovranità”, ha dichiarato Hlaing. Dallo scorso primo febbraio, data del golpe, oltre 260 persone sono state arrestate, mentre 20 sono quelle successivamente liberate. Aung San Suu Kyi, su cui pende un’incriminazione per importazione illegale di ricetrasmiettenti, dovrà restare in custodia cautelare almeno fino al prossimo 15 febbraio. (segue) (Res)