Lavoro: il 19 febbraio assemblea unitaria Fim-Fiom-Uilm

- Venerdì 19 febbraio prossimo è convocata alle ore 10 a Roma in piazza dell’Esquilino l’assemblea delle delegate e dei delegati di Fim- Fiom- Uilm, nel rispetto delle norme anti Covid-19. Lo rende noto un comunicato. L’assemblea nazionale delle delegate e dei delegati avvia la campagna di assemblee unitarie nei luoghi di lavoro e sulle piattaforme digitali per il confronto con le lavoratrici e i lavoratori sui contenuti dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) sottoscritto, il 5 febbraio scorso, con Federmeccanica ed Assistal. I metalmeccanici saranno in piazza per la difesa dell'occupazione e per il rilancio dell’industria attraverso la valorizzazione del ruolo degli Rls e Rsu, per garantire i diritti nei luoghi di lavoro e in smart working, a partire dalla formazione. Il blocco dei licenziamenti e la riforma degli ammortizzatori sociali sono un obiettivo chiaro della manifestazione. Durante l’assemblea si alterneranno sul palco gli interventi di delegate e delegati provenienti dai vari territori. Interverranno Roberto Benaglia, segretario generale Fim-Cisl, Francesca Re David, segretaria generale FiomCgil, e Rocco Palombella, segretario generale Uilm-Uil. (Com)