Ungheria: produzione industriale a -6,1 per cento nel 2020

- La produzione industriale ungherese nel 2020 è scesa del 6,1 per cento su base annua. Lo rivela l'Ufficio centrale di statistica (Ksh), confermando una precedente stima preliminare. Nel solo mese di dicembre del 2020 la produzione industriale è salita del 5,8 per cento annuo, una crescita che è stata però favorita da due giorni lavorativi in più nel periodo in esame. Ponderata alla luce di questo fattore, la crescita è stata dell'1,1 per cento. Su base mensile la produzione industriale nell'ultimo mese del 2020 è scesa del 2,4 per cento. Le vendite del settore industriale sono cresciute a dicembre del 4,9 per cento annuo. Quelle interne sono scese dell'1,2 per cento, mentre le esportazioni sono cresciute del 9,4. (Vap)