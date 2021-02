Moldova: socialisti invitano altri gruppi parlamentari a identificare "migliore via d'uscita dalla crisi politica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista della Moldova (Psrm) ha invitati gli altri gruppi parlamentari a discussioni per identificare "la migliore via d'uscita dalla crisi politica". Lo ha annunciato il presidente del gruppo parlamentare dei socialisti, Corneliu Furculita, sostenendo che "non c'è una coalizione politica in Parlamento", ma una maggioranza parlamentare a sostegno della candidatura di Mariana Durleșteanu alla carica di primo ministro. "Esiste una maggioranza parlamentare a sostegno della candidatura. Non esiste una coalizione politica in Parlamento e non può esserci in questa fase. Il Psmr ha presentato una candidatura alla carica di presidente del Consiglio e ha proposto a tutti i deputati, indipendentemente dal Gruppo parlamentare o dal partito di appartenenza, di firmare a sostegno di tale candidatura. Il Psmr è pronto a continuare ad avere un dialogo costruttivo con tutti i gruppi politici parlamentari al fine di individuare la via d'uscita ottimale dalla crisi politica, a partire dagli interessi dei cittadini", ha affermato Furculita. (segue) (Rob)