Moldova: socialisti invitano altri gruppi parlamentari a identificare "migliore via d'uscita dalla crisi politica" (2)

- Il parlamentare socialista ha affermato di non escludere che, a seguito delle consultazioni, anche altri deputati sosterranno Durlesteanu. Allo stesso tempo Furculita ha dichiarato che il Parlamento non può esaminare ripetutamente la candidatura di Natalia Gavrilita, fino a quando la Corte costituzionale non interverrà con una risposta alla loro contestazione presentata questa mattina. Ieri, mentre la candidata proposta dalla presidente Maia Sandu per la carica di primo ministro Gavrilita, presentava il suo programma di governo nella plenaria del Parlamento, il leader del Psmr Igor Dodon ha annunciato di proporre un altro candidato per questa posizione, Durlesteanu appunto. (segue) (Rob)