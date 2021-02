Moldova: socialisti invitano altri gruppi parlamentari a identificare "migliore via d'uscita dalla crisi politica" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo è stata ufficializzata una maggioranza parlamentare di 54 deputati, che ha annunciato di appoggiare il candidato proposto dai socialisti. Si tratta di deputati socialisti, del Partito Sor, della Piattaforma "Per Moldova", del deputato indipendente Alexandr Oleinic, ma anche di due ex deputati del Partito democratico (Pdm), attualmente non affiliati. Lo stesso giorno, dopo che il governo Gavrilita non era stato sostenuto in parlamento da nessun deputato, la presidente Sandu ha annunciato consultazioni con le fazioni parlamentari. Nonostante la candidatura presentata dalla maggioranza parlamentare appena formalizzata, la presidente Sandu ha annunciato di proporre nuovamente Gavrilița come candidata alla carica di primo ministro. Il Psmr ha detto che farà ricorso contro il decreto alla Corte costituzionale. (Rob)