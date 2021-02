Aerospazio: nasce il primo satellite Eurostar Neo di Airbus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus Defence and Space ha completato con successo una pietra miliare nella produzione del primo satellite Eurostar Neo, con la riuscita integrazione dei moduli di servizio e di comunicazione di Eutelsat Hotbird 13F. Come riferisce un comunicato stampa, il team di Portsmouth di Airbus ha consegnato il modulo di comunicazione Eutelsat Hotbird 13F a Tolosa all'inizio di gennaio 2021, dove si è unito al modulo di servizio prodotto nei siti di Stevenage e di Tolosa. Il satellite Eutelsat Hotbird 13F sta ora iniziando la sua serie finale di test in preparazione del lancio. Con la nuova piattaforma Eurostar Neo, la capacità di carico utile può essere notevolmente aumentata, con il modulo di comunicazione in grado di ospitare fino a 2 tonnellate di carico utile e fornire una potenza di carico utile di oltre 25kW. I satelliti Eutelsat Hotbird 13F e 13G avranno entrambi una potenza di 22 kW e una massa di lancio di soli 4.500 kg. (segue) (Com)