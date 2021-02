Aerospazio: nasce il primo satellite Eurostar Neo di Airbus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francois Gaullier, Head of Telecom Systems di Airbus Space Systems ha detto: "Questa è un'importante pietra miliare per il nostro programma di nuova generazione Eurostar Neo, ed è ancora più notevole essendo stata raggiunta nonostante la pandemia di Covid. Con una maggiore capacità di carico utile e sistemi di alimentazione e controllo termico più efficienti, Eurostar Neo combina importanti innovazioni con tecnologie collaudate, dando vita a una linea di prodotti che sarà più affidabile che mai, offrendo le migliori prestazioni sul mercato". La piattaforma Eurostar Neo di Airbus è stata sviluppata nel quadro dei progetti di partnership dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), insieme all'agenzia spaziale francese CNES, e fortemente sostenuta dall'Agenzia Spaziale del Regno Unito e da altre agenzie in tutta Europa. (segue) (Com)