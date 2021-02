Speciale scuola: Guzzetti a Draghi, nasca Ministero della Comunità educante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Guzzetti, già presidente di Acri e Fondazione Cariplo, ideatore del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, propone in una nota al presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi di trasformare il Ministero dell’Istruzione in Ministero della Comunità educante. "Il tema dell’educazione di bambini e ragazzi, finalmente riconosciuto da tutti come una delle priorità per la ripartenza del Paese - sottolinea Guzzetti - non può essere delegato esclusivamente al pubblico. I risultati finora raggiunti dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nato nel 2016 da un accordo tra Fondazioni di origine bancaria, Governo e Terzo settore e gestito dall’Impresa sociale Con i Bambini, dimostrano che solo coinvolgendo l’intera comunità educante è possibile offrire concrete occasioni di riscatto a partire dall’oltre milione e mezzo di bambini e ragazzi che vivono in condizioni di povertà. Ovvero, solo attivando tutte le 'agenzie educative' del Paese, scuola, terzo settore, enti locali, università, fondazioni di origine bancaria, famiglie e studenti, si può contribuire a favorire il pieno sviluppo dei minori. Sarebbe un segnale importantissimo dell’attenzione al futuro dei giovani cittadini e una testimonianza di un approccio, anche sul fronte dell’educazione, finalmente in linea con i principi di sussidiarietà della nostra Costituzione". "Esprimo un sincero apprezzamento - conclude Guzzetti - per il grande senso di responsabilità che il prof. Mario Draghi ha dimostrato nell’accettare l’incarico, mettendo a disposizione del Paese la sua competenza, la sua serietà e la sua visione. Auguro pieno successo all’azione di Governo che si accinge ad intraprendere". (Ren)