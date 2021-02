Speciale scuola: Città metropolitana Roma, Zotta, scuola è priorità servono programmazione e finanziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme all'Ufficio scolastico regionale siamo verificando ogni soluzione utile a dare risposte agli Istituti superiori che soffrono per la carenza di spazi". Lo dichiara, in una nota, Teresa Zotta, vice sindaco e delegata alle scuole di Città metropolitana di Roma. "Le criticità - spiega - riguardano tutta l'area metropolitana e anche Roma dove si concentra il maggior numero di Istituti e su cui si riversano gli studenti di Comuni limitrofi, in alcuni dei quali mancano completamente scuole superiori. Stiamo programmando interventi di ampliamento con edilizia leggera dove è possibile, grazie ai finanziamenti del ministero dell'Istruzione, e ho impegnato gli uffici a intensificare i contatti con Enti religiosi che possono mettere a disposizione spazi. A breve si interverrà anche a potenziare la fibra vista la necessità di fare ancora ricorso alla Dad. Mi auguro che resti prioritaria l'attenzione sulla scuola con finanziamenti adeguati e utili a procedere, finita l'emergenza, a una attenta programmazione di interventi". (Com)