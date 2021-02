Speciale scuola: Fd'I, stabilizzazione precari? Già proposta inutilmente ad Azzolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se effettivamente il presidente incaricato Mario Draghi ha sottolineato la necessità di lavorare da subito perché a settembre tutte le cattedre siano assegnate e i docenti presenti in classe dal primo giorno del nuovo anno scolastico, siamo sulla buona strada. Un segnale di discontinuità con la politica del ministro Azzolina: questa è infatti sempre stata una battaglia di Fratelli d'italia. Ovvero la stabilizzazione dei precari con un concorso per titoli e servizi, riservato a tutti coloro che hanno almeno 36 mesi di servizio. Purtroppo, i tanti emendamenti presentati, sono rimasti lettera morta. Non ci serve una poltrona per aiutare l'Italia, saremo la sentinella della democrazia, continuando a fare opposizione costruttiva". Lo scrivono i deputati di Fratelli d'Italia Carmela Ella Bucalo e Paola Frassinetti, rispettivamente responsabile scuola del dipartimento istruzione di Fd'I e vicepresidente commissione Cultura. (Com)