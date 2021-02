Speciale scuola: Baffi (Misto), per Dad distinguere tra corsi diurni e serali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tenere distinti, nell'adozione delle scelte sulla Dad, i corsi diurni dai corsi serali e assicurare a questi ultimi la continuità dei risultati positivi raggiunti nel corso dell'emergenza Covid". A sollecitare in questo senso il nuovo assessore all'Istruzione di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, è stata il consigliere regionale del Gruppo Misto Patrizia Baffi. "I corsi serali rappresentano un fenomeno in via di espansione che merita attenzione specialmente in questo momento di crisi. L'utenza - prosegue Baffi - è rappresentata da adulti, con famiglia, che lavorano tutto il giorno, e che hanno necessità di conciliare le esigenze familiari e lavorative con le attività di studio: tornare a casa e poter seguire le lezioni con la Dad davanti al pc dopo una giornata impegnativa, ha di fatto favorito, per questa categoria di studenti, l'attività didattica e il processo di apprendimento". "Pur nella consapevolezza che l'organizzazione dei Centri provinciali per gli adulti (Cpia) compete al Miur - prosegue il consigliere - ritengo sia importante che Regione Lombardia, che registra performance superiori rispetto al resto d'Italia sia in termini di infrastrutture di rete che di didattica innovativa, sappia svolgere un ruolo propositivo ai tavoli di lavoro interistituzionali che la vedono coinvolta su questi temi, con l'Ufficio scolastico regionale e il Ministero dell'Istruzione, e in sede di conferenza Stato-Regioni: il ricorso alla didattica digitale apre uno scenario di possibilità preziose e dobbiamo saperne cogliere i vantaggi con l'obiettivo di valorizzare e innovare le opportunità formative e ripensare ad un nuovo e rinnovato modello per la formazione serale per adulti". (Com)