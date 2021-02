Usa: impeachment Trump, Biden “ansioso” di vedere come voteranno i senatori repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è detto oggi “ansioso” di vedere come i senatori repubblicani voteranno nel processo di impeachment nei confronti del suo predecessore, Donald Trump, accusato di aver “fomentato l’insurrezione” al Campidoglio dello scorso 6 gennaio. “Sono proprio ansioso di vedere che cosa i miei amici repubblicani faranno, se prenderanno posizione o no”, ha detto il capo della Casa Bianca all’emittente “Cnn”. Biden, che ha risposto a due domande dei giornalisti all’esterno dell’Ala Ovest della sede della presidenza degli Stati Uniti, ha precisato di non avere intenzione di parlare del processo con alcun senatore. Il processo di impeachment, il secondo a carico di Donald Trump, è iniziato lo scorso 9 febbraio al Senato. Il vito finale potrebbe arrivare già nella giornata di domani, 13 febbraio, poiché gli avvocati dell’ex presidente non hanno intenzione di utilizzare tutte le 16 ore a loro disposizione per esporre le argomentazioni difensive. I seggi al Senato sono equamente divisi tra i due partiti: 50 ai democratici e 50 ai repubblicani. Per la condanna dell’ex inquilino della Casa Bianca non sarà tuttavia sufficiente la maggioranza semplice, come quella richiesta nelle votazioni sulla costituzionalità del processo. Serve una maggioranza qualificata dei due terzi dei senatori, cioè 67 voti. In altri termini, per stabilire la colpevolezza di Trump sarebbe necessario che 17 repubblicani si schierassero dalla parte dei democratici. (Nys)